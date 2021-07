Albania: ministra Finanze, risarcimento a imprenditore Becchetti quando decisione sarà definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Albania pagherà 110 milioni di euro all'imprenditore italiano Francesco Becchetti, a seguito della chiusura dell'emittente "Agon Channel". Lo ha affermato la ministra delle Finanze albanese, Anila Denaj, precisando che gli obblighi nei confronti di Becchetti saranno adempiuti una volta che la decisione sul caso sarà finale. "Non possiamo legalmente mettere in bilancio il processo se l'Avvocatura dello Stato non ci dice che questa decisione deve essere attuata", ha spiegato Denaj in un'intervista, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Albanian Daily News". Secondo la ministra albanese, una volta che le procedure saranno completate allora saranno vincolanti per il bilancio statale: "Se diventerà finale, un finanziamento sarà rimosso da un altro processo", ha spiegato Denaj. Nel 2015, a seguito di alcune vicende giudiziarie, le autorità albanesi hanno fatto chiudere l'emittente "Agon Channel" fondata due anni prima da Becchetti. Nell'aprile del 2019 è stato emesso il lodo in base al quale l'Albania deve risarcire Becchetti e altri investitori con 110 milioni di euro. (Alt)