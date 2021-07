© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, sottolinea che "non è giusto rischiare di chiudere in casa coloro che diligentemente e con senso civico hanno scelto di fare il vaccino" e su Twitter aggiunge: "Per quanto mi riguarda, un eventuale lockdown dovrà essere solo per i non vaccinati". (Rin)