Sudafrica: caso Pegasus, anche il presidente Ramaphosa figura nella lista

- C'è anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa tra i leader mondiali che si ritiene siano stati presi di mira dalle intercettazioni telefoniche tramite spyware nell'ambito dello scandalo Pegasus. La lista è trapelata alle principali testate giornalistiche internazionali e include un elenco di circa 50 mila numeri di telefono di persone ritenute di interesse per i clienti del gruppo Nso (i creatori di Pegasus), con sede in Israele. Tra gli altri leader che figurano nel database ci sono il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente iracheno Baram Salih, gli attuali primi ministri di Pakistan, Egitto e Marocco e il re del Marocco, Mohammed VI. Il gruppo Nso ha negato di aver commesso illeciti e ha affermato di aver venduto l'attrezzatura solo a governi controllati per combattere il crimine e il terrorismo. (Res)