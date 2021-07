Cina: inondazioni nell'Henan, salgono a 25 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 25 il numero delle vittime registrato a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito Zhengzhou, nella provincia dell'Henan, nella Cina Centrale, causando frane e inondazioni che hanno sommerso il sistema ferroviario sotterraneo. Lo hanno comunicato i funzionari del governo locale, facendo sapere che circa 160 mila persone sono state già evacuate, mentre hanno emesso il livello di allerta più alto per la provincia. Dopo che alcune stazioni della metropolitana sono state colpite dall'alluvione, la metropolitana di Zhengzhou ha sospeso l'intero servizio. L'Esercito popolare di liberazione (Epl), che ha inviato squadre di soccorso, ha avvertito che la diga Yihetan di Luoyang è stata danneggiata riportando una breccia di 20 metri e perciò "potrebbe crollare in qualsiasi momento". Il presidente Xi Jinping ha affermato che la situazione è "estremamente grave", e ha ordinato di dare la priorità al salvataggio della popolazione e al rafforzamento delle misure di prevenzione delle inondazioni e di soccorso. Le inondazioni sono comuni durante la stagione delle piogge in Cina, ma la minaccia è peggiorata nel corso dei decenni, in parte a causa della diffusa costruzione di dighe e argini che hanno interrotto i collegamenti tra i fiumi, i laghi adiacenti e le pianure alluvionali che contribuivano ad assorbire le inondazioni. (Cip)