Imprese: Crosetto (Aiad), anno trascorso è stato drammatico

- L’anno terminato "è stato drammatico per molti motivi: la pandemia non ha colpito solo le attività tradizionali, ma anche le attività industriali come quelle dell’aerospazio, della difesa e sicurezza". Lo ha detto il presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), Guido Crosetto, in audizione nella commissione Difesa della Camera nell'ambito dell'esame della Relazione del 2020 sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La pandemia, ha sottolineato quindi Crosetto, “ha colpito soprattutto la parte aeronautica del settore”.(Rin)