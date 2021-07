20 anni di Nova: Boschi (Iv), ci accompagna con informazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni, a tutti i giornalisti e al personale l’augurio di continuare a raccontare la vita democratica del nostro Paese e dell’Europa, con la correttezza e la professionalità che l’hanno contraddistinta. Un’informazione plurale e seria è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini. Il giornalismo, esercitato con correttezza, è invece uno strumento di formazione, oltre che di informazione, al servizio della collettività. Auguri! Questi gli auguri di Maria Elena Boschi, presidente del gruppo di Italia viva alla Camera, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)