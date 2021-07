Imprese: nello studio Confindustria-Assolombarda-Sace aziende internazionalizzate più forti della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quasi totalità delle imprese manifatturiere lombarde presenti sui mercati esteri prediligono l’export rispetto ad altre forme di internazionalizzazione, come la scelta di avere sedi commerciali o produttive: inoltre, il 45 per cento del fatturato è realizzato all’estero ma nel 2020 il 55 per cento delle imprese ha subito una diminuzione dei ricavi. Questi i principali risultati emersi dall’indagine internazionalizzazione 2021 “Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde”, realizzata da Confindustria Lombardia, Assolombarda e Sace con la collaborazione di tutte le associazioni territoriali di Confindustria regionale. Stando al relativo comunicato stampa, lo studio è stato presentato oggi nella sede degli industriali lombardi a Milano ed è stato realizzato su un campione di oltre 1.200 imprese lombarde. “Nonostante la pandemia il sistema produttivo della nostra Regione ha dimostrato grande capacità di reazione: le imprese lombarde sono riuscite ad attutire gli shock e sostenere l’economia regionale e nazionale”, ha commentato Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, ricordando che le aziende lombarde hanno già raggiunto quote di export pari al periodo pre-Covid. (segue) (Com)