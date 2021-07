Imprese: nello studio Confindustria-Assolombarda-Sace aziende internazionalizzate più forti della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per tornare a eccellere nei nuovi scenari competitivi globali adesso però le imprese hanno bisogno di politiche di sostegno modulate sulla base delle dimensioni e degli obiettivi: la competitività rimane il fattore chiave per il successo dei nostri prodotti sui mercati esteri, e la valorizzazione degli ecosistemi dell’innovazione e delle filiere attraverso incentivi e semplificazione, soprattutto se parte dall’Europa, può essere l’arma per attrarre investimenti produttivi capaci di generare un impatto positivo in termini di crescita, occupazione, innovazione e sostenibilità”, ha spiegato. Nonostante lo stop al commercio estero dovuto alla pandemia, ha continuato poi Veronica Squinzi, vicepresidente di Assolombarda con delega all’internazionalizzazione e all’Europa, Milano “respira ancora internazionale”. “Sebbene le aziende milanesi abbiano perso 5,7 miliardi di export nel 2020, la città conferma la propria vocazione cosmopolita accentrando il 35 per cento delle esportazioni della Lombardia e il nove per cento di quelle italiane: ora dobbiamo puntare su digitalizzazione, sostenibilità e innovazione per intercettare le opportunità strategiche in tutti i settori del Made in Italy”, ha affermato, ribadendo l’opportunità “unica rappresentata dal Pnrr per costruire le competenze trasversali orientate alla transizione digitale ed ecologica richiesta sui mercati globali”. (segue) (Com)