Imprese: nello studio Confindustria-Assolombarda-Sace aziende internazionalizzate più forti della pandemia (3)

"Noi siamo Regione Lombardia, siamo innovatori, anticipatori dei tempi, abbiamo a disposizione un tessuto produttivo fatto dall'ingegno dei nostri imprenditori e dalla qualità del lavoro dei lavoratori lombardi: sui percorsi d'internazionalizzazione e sulla forza che possiamo avere nella competizione internazionale noi dobbiamo fare la rivoluzione, con gli strumenti messi in campo, con la ricetta del rapporto pubblico-privato che è sempre stata vincente per noi", ha dichiarato poi l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. Nello specifico, il rapporto evidenzia che per il 95 per cento delle imprese manifatturiere lombarde internazionalizzate le esportazioni rappresentano la modalità di presenza estera più diffusa: il 45 per cento del fatturato è realizzato all'estero, ma nel 2020 il 55 per cento delle imprese ha subito una diminuzione di questi ricavi. Inoltre, la pandemia ha "invitato a un potenziale ripensamento delle catene di fornitura: infatti, mentre il 67 per cento delle imprese rispondenti ha mantenuto invariati composizione e numero dei propri fornitori nel 2020, il 25 per cento ha intenzione di modificarli nel prossimo anno".