Imprese: nello studio Confindustria-Assolombarda-Sace aziende internazionalizzate più forti della pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio spiega poi come i principali fattori critici per l’operatività all’estero durante la pandemia siano stati “la mobilità internazionale, il calo degli ordinativi e i rincari dei prezzi delle materie prime: tra i servizi richiesti per l’internazionalizzazione le imprese prediligono la ricerca di clienti e controparti estere, l’organizzazione di b2b e le consulente tecniche”. Il 66 per cento delle imprese esportatrici rispondenti, prosegue la nota, non ha intenzione di attivare canali per il commercio elettronico. Al convegno di stamattina sono intervenuti il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, l’assessore Guido Guidesi, la vicepresidente Veronica Squinzi, la direttrice del centro studi di Assolombarda Valeria Negri, il responsabile Canali indiretti di Simest Carlo De Simone, il presidente dell’Ice Carlo Ferro, il presidente e Ad di Alfredo Grassi Spa Roberto Grassi, e Stefano Nicoletti, capo ufficio della direzione generale per la promozione del sistema Paese alla Farnesina. (Com)