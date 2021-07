Voghera: Bazardi (Pd), sindaco revochi immediatamente le deleghe all'assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un fatto gravissimo. Senza precedenti nella storia della nostra città. Sarà la magistratura a stabilire come è andata la vicenda che è sfociata con la morte di un 40enne marocchino: non sta certo a noi emettere giudizi e sentenze. Quello che stigmatizziamo, per ora, è che l'assessore alla sicurezza, in quota Lega, girasse armato senza alcun motivo". Lo afferma in una nota la segretaria del Partito democratico di Voghera, Alessandra Bazardi commentando la notizia riguardante l'assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pv), il leghista Massimo Adriatici, che la scorsa notte ha sparato un colpo di pistola contro un 39 enne di origini marocchine. "Noi contrasteremo sempre una idea della garanzia della sicurezza esercitata a prescindere dal ruolo legittimo dello Stato e delle forze dell'ordine che lo rappresentano", prosegue Bazardi è evidenziando che "è indegna di un Paese democratico una cultura che consegna al singolo l'idea di 'farsi giustizia', come se fosse un fatto personale, con il rischio che la cultura dell'odio faccia poi degenerare qualsiasi cosa, come è accaduto. Senza entrare nel merito delle indagini, chiediamo al Sindaco di dare un segnale immediato e di revocare le deleghe all'assessore".(Com)