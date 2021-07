Covid: Università Cattolica, verso mascherine imbastite con il grafene per annientare il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricercatori dell’Università Cattolica, campus di Roma – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs hanno scoperto un modo per sviluppare mascherine e altri strumenti di protezione a prova di coronavirus: infatti, hanno dimostrato che tessuti “imbastiti” (funzionalizzati) con il grafene e con ossido di grafene possono eliminare il Sars-Cov-2 con un’efficacia fino al 99 per cento. Sono i risultati di uno studio coordinato dal professor Massimiliano Papi, associato presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università Cattolica, Campus di Roma pubblicato sulla rivista “iScience”. (segue) (Com)