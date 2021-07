Covid: Università Cattolica, verso mascherine imbastite con il grafene per annientare il virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo testato l’efficacia di questi tessuti funzionalizzati infettando in laboratorio il tessuto con il Sars-Cov-2 – racconta Papi -; prima abbiamo immerso il tessuto in un liquido infetto, poi abbiamo fatto fluire con una siringa il fluido contaminato dal virus. In un secondo tempo abbiamo estratto il virus dal tessuto e valutato la sua capacità di infettare le cellule in provetta”. Mentre dai tessuti standard viene estratto il virus attivo, in quelli funzionalizzati la carica virale estratta è ridotta fortemente: si ha una riduzione pressoché totale (del 99 per cento) quando si immerge il virus nel tessuto e una del 78 per cento circa quando lo si filtra con una siringa. (segue) (Com)