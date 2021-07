Rifiuti: Politi-Cerquoni (Lega), Gualtieri dimentica colpe Pd su emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In disperata ricerca di consensi, Gualtieri sbandiera la sua esperienza da ministro dell'economia. Una stagione fallimentare che per fortuna di tutti si è chiusa con Draghi, durante la quale i ristori promessi non arrivavano mai, e si preferiva spendere 400 milioni per banchi a rotelle invece che per dare fondi a Roma. Sui rifiuti, vada a bussare alla porta del suo compagno di partito Zingaretti". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma. "Se Roma è in emergenza, tra pattume, ratti e a un passo dalla crisi sanitaria, lo si deve al Pd, che ha chiuso Malagrotta senza alternative. La credibilità di Gualtieri, esponente di un partito la cui incapacità e inerzia ha prodotto questo caos, è pari allo zero".(Com)