Ue: Guidesi, in alcuni settori serve una politica industriale europea

- La politica industriale in alcuni settori “deve essere europea”. Lo ha detto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, intervenuto oggi alla presentazione del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 “Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde”. “Se ormai la competizione è tra continenti non possiamo permettere che le aziende di due paesi diversi possano concorrere in termini strategici sul piano internazionale: altrimenti, faccio un esempio, una parte dell’acciaio prodotto a Terni e trasferito in Germania non ha più modo di rispondere alla domanda europea”, ha spiegato, sottolineando la necessità di un “fattor comune di politica industriale, con regole certe che garantiscano una vera concorrenza”. Un’imposizione di metodo nei confronti delle aziende, ha continuato, contribuirebbe ad una condizione di “concorrenza sleale e potrebbe ostacolare qualsiasi percorso, incluso il raggiungimento degli obiettivi ambientali che ci siamo prefissati”. (Rem)