20 anni di Nova: Rebecchini (Acer), punto di riferimento per tutto il mondo imprenditoriale

- Auguri ad Agenzia Nova per i suoi vent’anni d’attività da parte mia e di tutta ANCE Roma – ACER. Un grazie sincero a tutta la sua redazione per il grande lavoro che svolge quotidianamente e il servizio impeccabile offerto anche durante le fasi più critiche di questa pandemia, garantendo sempre un’informazione puntuale, capillare e approfondita. L’attenzione posta sui temi cruciali della nostra città rende Nova un punto di riferimento per tutto il mondo imprenditoriale, economico e sociale, che ha a cuore la corretta informazione e il bisogno di ascoltare tutte le voci protagoniste del nostro territorio. Questi gli auguri di Nicolò Rebecchini, presidente Ance Roma Acer, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)