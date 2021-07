Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Turchia sul quartiere di Varosha, a Cipro, è "unilaterale" e rappresenta una "provocazione" da parte del presidente Recep Tayyp Erdogan. È quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri francese. Parlando nel corso della sua visita nella parte nord di Cipro, insieme al leader turco cipriota Ersin Tatar, Erdogan ha evocato un paino che consiste nel togliere lo status militare per una parte del quartiere di Varosha - abbandonato a seguito dell'occupazione turca e protetto dallo status concesso dalle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu - indicando che il 3,5 per cento dell'area avrà uno status civile. Erdogan ha inoltre attaccato "i nemici dei turco ciprioti" menzionando tra questi, secondo il quotidiano "Kathimerini", il premier greco Kyriakos Mitsotakis. La Francia, che esercita la presidenza mensile del Consiglio di sicurezza delle Nazioni "evocherà l'argomento durante le consultazioni che si terranno domani", si legge nella nota. Il Quai d'Orsay fa poi sapere che il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha avuto un colloquio con il suo omologo cipriota Nikos Christodoulides, durante il quale ha espresso "il suo sostegno" in seguito agli annunci di Erdogan. (segue) (Frp)