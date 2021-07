Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il portavoce del ministero degli Esteri della Turchia, Tanju Bilgic, ha affermato che l'Unione europea è “sconnessa dalla realtà” sulla questione di Cipro. Bilgic è intervenuto commentando le parole dell'Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che aveva definito "inaccettabili" gli annunci sul cambio unilaterale dello status dell'area recintata di Varosha. “Questa dichiarazione, fatta soltanto per la solidarietà dell’Ue e che per noi non vale nulla, non va oltre il fungere da portavoce e avvocato dell’amministrazione greco-cipriota e della Grecia, che abusano del loro diritto di veto all’interno dell’Ue”, afferma il comunicato. “Con questo atteggiamento, non sarà possibile all’Ue svolgere qualunque ruolo positivo nell’ottenere una soluzione per la questione di Cipro”, prosegue il portavoce. “Sosteniamo pienamente le decisioni assunte dalle autorità della Rtcn su Maras (Varosha)”, aggiunge la nota, citando le dichiarazioni di Erdogan secondo cui “queste decisioni non causeranno nuove sofferenze, ma elimineranno quelle vecchie”. “In questa occasione – conclude la nota – invitiamo l’Ue ancora una volta a prendere nota della realtà sull’isola, e a porre fine alla sua politica di ignorare i turchi ciprioti e i loro diritti fondamentali”. (segue) (Frp)