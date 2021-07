Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio della smilitarizzazione di una parte del quartiere di Varosha - ovvero quella a ridosso della spiaggia tra le chiese di Ayia Ekaterini e Ayia Zoni -, nonostante le limitate dimensioni dell’area interessata, ha un valore fortemente simbolico e viene interpretato come una grave provocazione da parte dei greco-ciprioti. Il leader turco cipriota Tatar ha anche affermato che gli ex proprietari greco-ciprioti potranno in questo modo fare domanda per il rientro nelle loro proprietà, ma di fatto l’area verrebbe amministrata dall’autoproclamata repubblica turca e tale proposta difficilmente sarà ben accolta dagli ex residenti di Varosha. Erdogan ha elogiato la decisione parlando di “una nuova era” per Famagosta per porterà benefici per tutti. “Ora inizierà un nuovo processo a beneficio di tutti e nel rispetto dei diritti dei proprietari”, ha dichiarato Erdogan, secondo cui la spiaggia di Varosha potrà tornare ad essere sfruttata dal punto di vista economico riaprendo in qualche modo l’intera città di Famagosta. “Invece di un simbolo di una non soluzione, Varosha diventerà il simbolo della futura prosperità”, ha aggiunto il presidente turco. (segue) (Frp)