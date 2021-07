Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio, come prevedibile, è stato accolto molto duramente a Nicosia dove viene ricordato che la mossa è una chiara violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza Onu, che prevedono proprio la chiusura dell'area dopo l'occupazione turca del 1974. Il portavoce del presidente cipriota, Marios Pelecanos, ha fatto sapere che il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides è stato istruito per illustrare la situazione al Consiglio di sicurezza Onu. Lo stesso Christodoulides avrà un confronto sul tema oggi pomeriggio con gli ambasciatori dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza e, successivamente, con gli ambasciatori dei Paesi dell’Ue. Il presidente Nikos Anastasiades ha intanto convocato per domani mattina una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per decidere su ulteriori misure. Secondo Anastasiades, la mossa dei turco ciprioti "mina lo status quo a Famagosta", come definito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Parlando oggi nel corso di una visita ad un luogo di culto a Nicosia, il presidente cipriota ha osservato che l'unità e il continuo sforzo attraverso le "armi" fornite dal diritto internazionale, dall'Unione europea e dai principi di giustizia sono gli strumenti per evitare che la Turchia porti avanti i suoi piano per la ricerca di idrocarburi. (segue) (Frp)