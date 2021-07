Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa unilaterale di Ankara e dei turco ciprioti sembra destinata ad allontanare definitivamente le prospettive di una ripresa dei negoziati sulla questione di Cipro, mentre rischia di minare anche il clima di dialogo che era stato faticosamente creato tra Grecia e Turchia dopo mesi di tensioni nel Mediterraneo orientale. Il ministero degli Esteri di Atene ha subito diffuso una nota per criticare i piani dei turco-ciprioti sulla riapertura di una parte del quartiere abbandonato di Varosha. Secondo il ministero degli Esteri greco, questo annuncio rappresenta una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu, oltre che delle conclusioni del Consiglio europeo e degli inviti della comunità internazionale. "La Turchia deve cessare immediatamente i suoi comportamenti provocatori e senza fondamento giuridico, in modo da rispettare il diritto internazionale", si legge nella nota diffusa dalla diplomazia ellenica. Il ministero degli Esteri di Atene aggiunge che la Grecia continuerà a lavorare con le autorità di Cipro per una soluzione "giusta e sostenibile" fondata sul principio della creazione di una federazione con due comunità. (segue) (Frp)