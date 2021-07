Cipro: Francia, la posizione della Turchia su Varosha è "inaccettabile" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I negoziati sulla questione cipriota potranno essere condotti solo da due Stati”, ha rimarcato invece Erdogan durante i due giorni di visita a Cipro. “Siamo nel giusto e per questo difenderemo i nostri diritti fino alla fine”, ha aggiunto Erdogan chiarendo che la Turchia non “altri 50 anni da perdere” sulla questione cipriota. Secondo il presidente turco, “i greco ciprioti non riescono a svegliarsi dall’ignoranza di vedere i turco ciprioti come una minoranza e dal respingere una soluzione fondata su basi di uguaglianza”. Erdogan ha inoltre attaccato "i nemici dei turco ciprioti" menzionando tra questi il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Tutti questi oggi parleranno di Cipro. Li ascolteremo ma non ci interessa quello che dicono", ha dichiarato il presidente turco, rilanciando la sua proposta per una "soluzione a due Stati" alla questione cipriota e criticando l'Ue per aver rifiutato tale scenario. "Non seguiremo il loro consiglio. Faremo quello che dobbiamo fare", ha concluso Erdogan. (Frp)