Milano: Di Marco (M5s) su rigenerazione via Bolla, rimandare a dopo elezioni è “un insulto”

- Gli incontri con i tecnici incaricati “proseguono al fine di definire le attività prodromiche alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione: una volta superata la fase elettorale potrà ripartire l'iter amministrativo". È questa la risposta dell'assessorato regionale alla Casa all'accesso agli atti di Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, che aveva chiesto aggiornamenti sul piano di rigenerazione di via Bolla a Milano. “Per via Bolla non c’è pace: rimandare tutto a dopo le elezioni è assolutamente indecente: abbiamo già denunciato che la Lombardia vorrebbe disfarsi degli alloggi pubblici nonostante le migliaia di famiglie che da anni sperano in una assegnazione”, ha affermato Di Marco, aggiungendo che “a gennaio Aler ci aveva rassicurato promettendo che entro quest'anno sarebbe stato avviato l'appalto per la riqualificazione, ma ancora una volta la parola del centrodestra lombardo vale meno di zero”. Rimandando tutto, ha continuato, si “consuma nel cuore di Milano l’ennesimo scempio ai danni del patrimonio pubblico: la Regione investe poco e male per garantire una casa a chi non può permettersela, e ancora oggi non ha idea di cosa fare in Via Bolla, nonostante ci siano già a disposizione dei fondi per la rigenerazione”. (Rem)