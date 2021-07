Venezuela: vicepresidente Rodriguez, per fare politica i preti dismettano la sottana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter fare politica attiva, i preti farebbero prima bene a dismettere "la sottana". Lo ha detto la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, rispondendo a un nuovo appello al dialogo che il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha fatto arrivare a Caracas tramite il cardinale ausiliario Ricardo Barreto. "La Chiesa venezuelana deve fare ancora molta strada per dialogare con le autorità venezuelane elette dal popolo venezuelano", ha detto Rodriguez citando il "comandante Hugo Chavez", ex presidente del Venezuela. "Diceva che i preti che vogliono fare politica si tolgono la sottana e vengono a fare politica", dal momento che "in democrazia si trovano sempre le strade", ha detto Rodriguez ospite "d'eccezione" del convegno di Fedecameras, il più importante organo di rappresentanza degli imprenditori (nessun esponente chavista aveva negli ultimi venti anni partecipato all'assemblea, giunta quest'anno alla 77esima edizione). (segue) (Vec)