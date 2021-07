Venezuela: vicepresidente Rodriguez, per fare politica i preti dismettano la sottana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima, Barreto aveva letto agli imprenditori la lettera con cui Parolin ha rimarcato l'importanza che "anche la società civile sia protagonista della soluzione della crisi", una soluzione che si potrà avere solo "se i venezuelani e in modo particolare quelli che hanno qualche tipo di responsabilità politica, siano disposti a sedersi e negoziare in modo serio su questioni concrete, che diano risposte alle vere necessità dei venezuelani". L'invito, letto all'assemblea di Fedecamaras - il più importante organo di rappresentanza degli imprenditori - è a un dialogo da tenersi "in un periodo limitato nel tempo". In passato, le opposizioni hanno criticato il governo di Nicolas Maduro per aver usato tattiche dilatorie come strumento per vanificare gli sforzi di dialogo. (segue) (Vec)