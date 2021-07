Venezuela: vicepresidente Rodriguez, per fare politica i preti dismettano la sottana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere il risultato prosegue Parolin nella missiva, si "richiede volontà politica" delle parti e la "disponibilità a far sì che il bene comune prevalga sugli interessi dei singoli", oltre al "sostegno responsabile della società civile e della comunità internazionale". Dovesse avere successo un negoziato come questo, sarà comunque "necessaria una grande generosità e pazienza, dal momento che la crisi attuale non si risolverà immediatamente, ma saranno necessari molteplici sforzi e sacrifici da parte di tutti", si legge ancora nella lettera. (Vec)