Roma 2021: Gualtieri, non serve uomo solo al comando ma grande alleanza civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che non c'è l'uomo solo al comando, serve un sindaco autorevole e forte, ma serve anche ascoltare e includere perché cambiare Roma non può farlo una persona sola". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra per Roma Roberto Gualtieri intervenuto questa mattina a Radio Roma Capitale. "Abbiamo deciso di puntare sul 'noi' perché serve una grande squadra e penso che a Roma bisogna chiedere che si formi una grande alleanza anche civica e sociale di chi vuole dire 'mettiamoci insieme e rilanciamo la città', perché solo così cambiamo città. Ci sono tantissime associazioni che si sono impegnate non solo a denunciare problemi, ma a risolvere le cose, che sono una risorsa straordinaria. Si tratta di aiutarle e metterle in movimento per una riscossa comune e collettiva della città".(Rer)