Napoli 2021: Maresca, io no candidato dall'alto, progetto civico entra nel vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, con la presentazione delle liste Napoli Capitale e Essere Napoli, si entra nel vivo del mio progetto civico. Una strada, quella del civismo, che percorro da sempre con un forte impegno nel sociale e nel mondo dell'associazionismo. Essere civico vuol dire saper ascoltare i cittadini e cercare di tradurre le loro istanze in punti di programma. Fare i candidati dall'alto, con le spalle coperte da Roma, è molto comodo. Io invece amo sporcarmi le mani". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli con il sostegno del centrodestra. "Il Progetto per Napoli, con l'appoggio del centrodestra, sarà un laboratorio di civismo che raccoglierà le migliori energie per riscattare la città da 30 anni di malgoverno". (Ren)