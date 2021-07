Spagna: ministro Bolanos, su aumento bollette luce il governo ha fatto quanto poteva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di contenere l'aumento delle bollette dell'elettricità il governo spagnolo ha fatto tutto quello che era in suo potere, abbassando l'Iva dal 21 al 10 per cento. Lo ha affermato il ministro per la Presidenza ed i rapporti con il Parlamento, Felix Bolanos, in un'intervista all'emittente "Tve", spiegando che il resto dei fattori che incidono sui prezzi sono a livello europeo. "Stiamo lavorando per ridurre la bolletta dell'elettricità. È una questione che non riguarda solo la Spagna, è più internazionale", ha aggiunto Bolanos, evidenziando che la ministra per la Transizione ecologica e la Sfida demografica, Teresa Ribera, "ci sta lavorando". A questo proposito il ministro ha sottolineato che quello spagnolo "è un governo progressista che si occupa delle persone che vedono il conto alla fine del mese con una certa angoscia perché è un importo che a volte è difficile da sostenere per una famiglia". (Spm)