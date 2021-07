Roma 2021: Gualtieri, emergenza rifiuti vergognosa, c'è rischio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella dei rifiuti è una situazione vergognosa, umiliante per tutti i romani e per l'immagine internazionale della città, siamo a rischio sanitario, è un elemento che colpisce duramente la vita dei cittadini". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra per Roma Roberto Gualtieri intervenuto questa mattina a Radio Roma Capitale. "È una emergenza insostenibile prodotta dall'immobilismo e dall'incapacità di questa amministrazione, perché ha cambiato sette o otto amministratori delegati di Ama, non ha fatto nuovi impianti e anzi li ha ridotti, non fa andare la differenziata e anzi la porta indietro e toglie man mano il porta a porta, tornando ai cassonetti. Non c'è nessun impegno sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, che significa fare impianti moderni, verdi e sostenibili. L'azienda è allo sbando e non è in grado di fare la raccolta e abbiamo un problema di mancata manutenzione della flotta di Ama. Non abbiamo abbastanza siti di stoccaggio provvisorio e quindi questo avviene nelle strade. E la beffa è che per avere questo servizio paghiamo una tra le tasse rifiuti tra le più alte d'Italia". (Rer)