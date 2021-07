Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), limiti legati a digitalizzazione, cruciale ruolo filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha colpito le aziende lombarde internazionalizzate, evidenziando “limiti legati alla digitalizzazione e alla dimensione: in quest’ottica è fondamentale il ruolo delle filiere, ma per eccellere è necessario anche il sostegno delle istituzioni”. Lo ha detto Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, intervenuto oggi alla presentazione del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 “Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde”. “Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, le nostre aziende hanno dimostrato grande capacitò di resilienza: in un periodo in cui venivano cancellati gli ordini hanno saputo reagire e contrastare gli effetti della crisi”, ha detto, sottolineando la necessità di sfruttare al meglio le caratteristiche della ripresa. “Abbiamo un potenziale enorme in termini di export, e per questo motivo dobbiamo creare condizioni che consentano al maggior numero possibile di aziende di esportare”, ha aggiunto. (Rem)