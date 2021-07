Marocco: Covid, governo prevede ottomila nuovi casi al giorno da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco prevede di registrare 54 mila casi di Covid-19 a partire dall’inizio di agosto, con una media di 8 mila casi al giorno, se non verranno prese subito misure di contenimento dei contagi. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro marocchino, Saadeddine el Othmani, sottolineando che il Comitato scientifico aveva proposto l’applicazione di misure più stringenti per contrastare la diffusione dell’epidemia. Da parte sua, il governo marocchino ha invece deciso di introdurre nuove misure con gradualità e di valutare eventualmente l’andamento dell’epidemia nelle prossime tre settimane. Il premier ha aggiunto che non appena aumenteranno i casi saranno introdotte nuove misure. Il numero di persone che ha ricevuto la prima dose di vaccino ha raggiunto gli 11 milioni, mentre 9 milioni hanno completato il ciclo vaccinale, su una popolazione totale di 37 milioni, secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute marocchino.(Mar)