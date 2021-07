Catalogna: Generalitat sosterrà con fondo da 10 milioni indipendentisti accusati di malversazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo catalano sosterrà con un fondo di garanzia da 10 milioni di euro i 34 ex alti funzionari della Generalitat che sono indagati dalla Corte dei conti spagnola per presunte malversazioni nella promozione internazionale dell'indipendenza catalana. Lo ha ufficializzato l'assessore regionale all'Economia, Jaume Giró. L'Istituto catalano per le Finanze (Ifc) agirà come garante affinché il governo possa coprire indirettamente le obbligazioni milionarie chieste dalla Corte dei conti. Dopo aver chiuso la porta ieri all'uso di questa via per non mettere in pericolo i professionisti dell'Icf, Giró ha assicurato davanti alla plenaria del Parlamento locale di aver ricevuto "chiamate" da funzionari di questa entità disposti a collaborare e, quindi, dopo averne discusso con il presidente della regione, Pere Aragones, ha deciso di concordare l'attivazione dell'Icf come garante in assenza di una banca che sia aperta a partecipare a questa operazione. (Spm)