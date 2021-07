Congo-Kinshasa: arrestato attivista di opposizione per incitamento alla disobbedienza civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista Jacky Ndala, coordinatore giovanile del partito Insieme per la Repubblica dell'ex governatore del Katanga, Moise Katumbi, è stato arrestato e condannato a due anni di carcere. Lo riferisce il sito dell'emittente locale "Radio Okapi", secondo cui Ndala è stato incarcerato e condannato per “incitamento alla disobbedienza civile” ed è stato anche multato di 250 dollari. I pubblici ministeri hanno presentato in aula un video che mostra l'attivista mentre invita i membri e i sostenitori del partito a prendere d'assalto il parlamento e fermare il dibattito su un controverso disegno di legge noto con il nome di "Congolite", tuttavia Ndala ha negato l'autenticità del filmato e il suo avvocato John Padou ha annunciato che presenterà ricorso. Il disegno di legge "Congolite" è stato presentato in discussione a luglio da Nsinga Pululu, deputato del partito dell'Unione per la democrazia e il progresso sociale (Upds, il partito del presidente Felix Tshisekedi), ed esclude i cittadini i cui genitori non siano entrambi congolesi dal concorrere alle elezioni presidenziali. (Res)