Covid: Fapi su green pass, deve essere il governo a imporlo ai lavoratori

- Il green pass "nelle aziende va reso obbligatorio, ma deve essere il governo ad imporlo per legge ai lavoratori". Lo sottolinea il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "Le imprese - spiega il leader della Fapi - non possono più fermarsi dopo mesi di grande sofferenza. Dobbiamo mettere al sicuro la produzione ed il lavoro. Siamo in una fase di ripresa economica ed occupazionale senza precedenti che deve proseguire senza tentennamenti. Ai cittadini chiediamo di vaccinarsi", conclude Sciotto. (Com)