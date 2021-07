Milano: a Cinisello Balsamo open day delle associazioni e società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni dedicati dello Sport: sabato 11 e domenica 12 settembre le associazioni e le società sportive di Cinisello Balsamo, coordinate dal Servizio Sport Comunale, allestiranno banchetti informativi e presenteranno esibizioni e dimostrazioni delle proprie discipline. Non mancherà la possibilità di partecipare a lezioni prova e di sperimentare direttamente l'attività gradita. Buona parte delle strutture sportive cittadine, comprese le palestre scolastiche, rimarranno aperte sia sabato (dalle ore 15:00 alle ore 19:00), sia domenica (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00), per accogliere i cittadini interessati. I referenti delle associazioni e delle società sportive saranno disponibili e fornire informazioni sulle attività praticate. Alcune delle realtà sportive partecipanti all'Open Day attiveranno promozioni e sconti sulle tariffe per coloro che dovessero iscriversi ai corsi, sottoscrivendo un abbonamento annuale. Non mancheranno gadget e omaggi, soprattutto per i più piccoli. (segue) (Com)