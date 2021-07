Milano: a Cinisello Balsamo open day delle associazioni e società sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dettaglio del programma, suddiviso per giorni, discipline sportive e plesso interessato, sarà a breve disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo. "Questa due giorni nasce come impegno comune per promuovere la pratica sportiva e quale ulteriore iniziativa nell'ambito di un programma di sostegno alle Associazioni e Società del territorio – ha dichiarato Daniela Maggi, assessore allo Sport -. La pandemia ci ha fatto prendere maggiore consapevolezza dell'importanza di svolgere un'attività, sia al chiuso, all'interno delle palestre, sia all'aperto. La nostra città ha una ricca e variegata presenza di realtà sportive, alcune con una lunga e prestigiosa storia, che spesso hanno visto e vedono tra le fila dei loro atleti anche figure di alto profilo. Siamo quindi felici di offrire questa opportunità di valorizzazione e promozione dello Sport per tutti". (Com)