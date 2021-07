Imprese: Cna Federmoda e Museo del Risparmio insieme per sostenere la creatività e diffondere l'educazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo del Risparmio e l’Unione delle imprese del settore moda della Cna hanno avviato una collaborazione nell’ambito del Concorso nazionale professione Moda Giovani Stilisti, parte integrante di Rmi–Ricerca Moda Innovazione, la piattaforma di Cna Federmoda dedicata a sostenere il made in Italy attraverso la creazione di connessioni tra il mondo dell’impresa e il mondo dell’istruzione e formazione. Lo rende noto un comunicato congiunto. "La partnership - spiega la nota - offre l’opportunità ai giovani finalisti della 31esima edizione del concorso di disegnare un guardaroba molto particolare, quello di Mica la Formica che, insieme a For, è la mascotte del Museo del Risparmio, nato nel 2012 su iniziativa di Intesa Sanpaolo con lo scopo di diffondere l’educazione finanziaria per aiutare le persone a prendere decisioni razionali e informate e adottare i comportamenti corretti per raggiungere i propri obiettivi. Il Museo si avvale di un approccio scientifico e divulgativo grazie alla tecnologia e all’edutainment e utilizza un linguaggio in grado di raggiungere persone di tutte le età e livello di istruzione. Da due anni, le persone che transitano di fronte al Museo torinese vengono salutate da un piccolo robot che rappresenta Mica la Formica. Questo operoso insetto antropomorfo rispecchia la filosofia del Museo ed è stato così deciso di darle maggiore visibilità, coinvolgendola di più nelle attività di diffusione dell’educazione finanziaria". (segue) (Com)