Imprese: Cna Federmoda e Museo del Risparmio insieme per sostenere la creatività e diffondere l'educazione finanziaria (2)

- "L’idea - prosegue la nota - è quella di trasformarla in una influencer, al passo con i tempi anche con l’abbigliamento, capace di promuovere un approccio sostenibile alla moda. I partecipanti alla fase finale del XXXI Concorso nazionale professione Moda Giovani Stilisti sono quindi stati invitati a presentare entro il 10 settembre p.v. proposte per un guardaroba di 8 pezzi, che vesta in maniera adeguata Mica la Formica in occasione della sua partecipazione a prime teatrali o eventi sportivi locali e internazionali, che la facciano ben figurare in qualsiasi stagione. Per evidenziare i principi che sono alla base delle attività del Museo – che si occupa di educazione finanziaria, di economia circolare e di sostenibilità in senso lato – è stato chiesto agli stilisti di utilizzare di preferenza materiali che dovranno rispondere a criteri di sostenibilità. Alla vincitrice o al vincitore del concorso verrà assegnata una borsa di studio di tremila euro e la premiazione avverrà a Milano il prossimo 22 settembre, in concomitanza con l’apertura della Settimana della Moda. A tutti i partecipanti al concorso, il Museo offre inoltre un percorso formativo teso ad aiutare i giovani ad avvicinarsi al concetto di imprenditorialità. Infine, alla persona che avrà presentato il progetto vincente, verrà chiesto di realizzare anche una copia di ciascun abito per persone vere che saranno utilizzati per un’attività di beneficenza in programma nel mese di dicembre". (segue) (Com)