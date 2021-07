Imprese: Cna Federmoda e Museo del Risparmio insieme per sostenere la creatività e diffondere l'educazione finanziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Cna Federmoda abbiamo accolto con grande piacere lo spunto offertoci dal Museo del Risparmio – dichiara Antonio Franceschini, responsabile nazionale Cna Federmoda – cogliendolo come una nuova sfida per i giovani creativi selezionati per questa edizione del nostro concorso e anche come un’ottima opportunità per offrire informazione e formazione a quelli di loro che intenderanno avviare una attività imprenditoriale nel settore moda. Tanti dei partecipanti alla nostra manifestazione negli anni scorsi sono oggi titolari di atelier e tanti immaginiamo percorreranno questa strada nel futuro come possiamo vedere anche da analisi che abbiamo dedicato alla situazione del settore e delle imprese di recente costituzione", continua Franceschini. “Come ormai evidenziato in molti contesti, l'assenza o l'insufficienza di educazione finanziaria porta a fare scelte errate che possono essere rischiose e costose allo stesso tempo, sia per il singolo individuo, sia per l’intera società”, dichiara Giovanna Paladino, economista, direttore e curatore del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo. “Il denaro è uno strumento che aiuta a essere indipendenti e a realizzare i propri obiettivi, a patto di saperlo usare nel modo corretto. Il sistema moda è una delle voci più importanti dell’economia italiana e ci è sembrato interessante, oltre che divertente, avvicinare questi due mondi, facendolo attraverso i giovani, per condividere un concetto fondamentale comunicato al Museo del Risparmio: imparare a gestire i propri soldi non è noioso e complicato. Al contrario può essere divertente e, ciò che più conta, ci aiuta a realizzare i nostri sogni". (segue) (Com)