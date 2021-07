Imprese: Cna Federmoda e Museo del Risparmio insieme per sostenere la creatività e diffondere l'educazione finanziaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere a un pubblico variegato tutto quanto sta dietro ai processi creativi del mondo della moda, il modo in cui la sostenibilità condiziona anche questo importante settore economico e le aziende artigianali o più grandi attive in questo ambito. Secondo il “Rapporto di Analisi dei Settori Industriali” realizzato da Intesa Sanpaolo-Prometeia, il sistema moda italiano è stato uno dei settori più penalizzati dalla pandemia: nel 2020 il fatturato a prezzi costanti del comparto è sceso del 21,6 per cento, risentendo del mancato rimbalzo della domanda, dopo il crollo della prima metà dell’anno. La dinamica dei consumi del settore sconta gli effetti della pandemia sulle abitudini di consumo delle famiglie e lo spostamento delle preferenze verso beni essenziali e legati a soddisfare i nuovi bisogni emersi dal maggior tempo vissuto in casa per socialità, lavoro e didattica. Nei prossimi anni, il proseguimento della crescita dei livelli di attività del settore dipenderà dalla capacità delle imprese di intercettare i nuovi orientamenti di consumo in termini di prodotti e modalità di acquisto e richiederà rilevanti investimenti nel riposizionamento qualitativo dell’offerta, nella sostenibilità ambientale e nello sviluppo di piattaforme per le vendite on line. (Com)