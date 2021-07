Roma 2021: Confapi incontra Michetti, Tabacchiera "città immobile, serve continuità e coraggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è immobile. Il disastro di questa città è orizzontale, investe le aziende, le associazioni e gli stessi cittadini". Lo ha detto Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Roma e Lazio nel corso del primo incontro delle associazioni con il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e con il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. Tabacchiera ha spiegato: "La prima cosa che il nuovo sindaco dovrà fare è ridisegnare un nuovo modello della struttura amministrativa in Campidoglio, valorizzando i dirigenti capaci che sono presenti, ma che sono frenati da una macchina iper burocratizzata e dalla paura di finire coinvolti in vicende giudiziarie. Una città ha bisogno di essere governata con continuità per 5 anni. Vogliamo una città normale e non dove tutto diviene emergenza, all'altezza delle altre capitali europee". (segue) (Com)