Roma 2021: Confapi incontra Michetti, Tabacchiera "città immobile, serve continuità e coraggio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il Presidente ha indicato le criticità emergenziali e gli interventi strutturali che andrebbero attivati su smaltimento rifiuti, mobilità sostenibile, riqualificazione e infrastrutture. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ringraziato il presidente di Confapi Roma, Massimo Tabacchiera per il confronto sui temi che toccano da vicino l'attività delle imprese e dei professionisti: mobilità, trasporti, efficienza e semplificazione della macchina amministrativa, appalti e trasparenza, sviluppo urbanistico, condividendo le priorità e la direzioni indicata per una svolta strutturale. "Purtroppo, la pandemia si è abbattuta con tutta la sua forza su Roma e ha colpito una città strangolata dalla burocrazia e ferma ormai da troppi anni per colpa di un'amministrazione inadeguata al suo ruolo. È ora di cambiare", ha detto Meloni. (segue) (Com)