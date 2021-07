Imprese: Spagna, per Cimic utile di 130 milioni euro nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, società della multinazionale spagnola Acs, nel primo semestre del 2021 ha registrato un utile di 130 milioni di euro, in calo del 34 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante questo, la filiale australiana di Acs è riuscita ad aumentare il suo fatturato del 10,6 per cento, portandolo a 7,1 miliardi di dollari (4,4 miliardi di euro), grazie a una spinta nelle costruzioni e nei servizi nel suo mercato nazionale. In particolare, Cimic si è aggiudicata nuovi lavori, tra i quali la nuova tangenziale di Melbourne, per un valore di 10,4 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro). I risultati semestrali mostrano anche una liquidità alla fine del periodo di 4,3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro), che permetterà di pagare un dividendo ai suoi azionisti di 0,42 dollari per azione. Poiché Acs controlla indirettamente il 38 per cento del capitale di Cimic attraverso la sua filiale tedesca Hochtief, che possiede 244,6 milioni di azioni, il pagamento alla società spagnola ammonterà a 51 milioni di dollari (32 milioni di euro). (Spm)