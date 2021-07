20 anni di Nova: ambasciatore Azerbaigian, inizio di lungo cammino ricco di soddisfazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porgo i miei personali auguri per i Vostri primi 20 anni di attività. Agenzia Nova ha uno spazio rilevante nel panorama dei media italiani, e sono certo che questi 20 anni siano stati l'inizio di un cammino lungo e ricco di soddisfazioni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziarvi per il costante lavoro che l'Agenzia svolge nell'informare i lettori italiani sulla realtà dell'Azerbaigian e sull'importanza dei rapporti tra Azerbaigian e Italia. Questi gli auguri dell'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)