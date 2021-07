Roma: perde il controllo dell'autobus e si scontra con auto in sosta in via Giustiniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo dell'autobus del quale era alla guida, e si è andato a schiantare contro le auto in sosta. E' successo questa notte, intorno alle 3:30, all'autista di un bus Atac della linea 2, in via Giustiniana. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia per effettuare i rilievi dell'incidente. A seguito dell’urto, a causa della perdita di sostanze oleose e detriti, via della Giustiniana è stata chiusa temporaneamente dal civico 8 al civico 20. Il conducente dell’autobus, negativo agli accertamenti alcolemici, è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso, per la dinamica del sinistro. In queste ore si è provveduto alla rimozione del mezzo ed alla pulizia del manto stradale e la strada è stata riaperta. (Rer)