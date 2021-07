Libia: presidente Menfi, “la stabilità della Tunisia si riflette sul nostro Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della situazione della sicurezza in Tunisia si rifletterà positivamente in Libia. Lo ha sottolineato il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, durante una telefonata intrattenuta ieri con il presidente tunisino, Kais Saied, durante la quale si sono scambiati gli auguri per la festa islamica della Eid al Adha. Menfi ha evidenziato “la profondità delle relazioni fraterne e dei legami storici tra i popoli libico e tunisino” e ha assicurato “il continuo sostegno della Libia” davanti alla crisi sanitaria in Tunisia a causa della pandemia di Covid-19. A renderlo non è stato un comunicato del Consiglio di presidenza. (Lit)