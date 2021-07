Cina: autorità ordina a piattaforme web di rettificare contenuti per i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale regolatore di Internet della Cina ha convocato le principali società del web, tra cui Kuaishou, Tecent QQ, Sina Weibo e Xiaohongshu, ordinando di adottare misure urgenti ed efficaci per contrastare i problemi relativi alla pornografia infantile "implicita" nei contenuti web entro un determinato periodo di tempo. Lo comunica un post pubblicato sull'account Wechat ufficiale dell'Amministrazione cinese del cyberspazio (Cac), che si sta preparando ad imporre sanzioni a tali piattaforme. Le società in questione avrebbero diffuso emoticon pornografiche "implicite" sulle loro piattaforme e utilizzato brevi video dai contenuti sessuali di minori per attirare visualizzazioni. I regolatori aumenteranno la punizione imposta per la pubblicazione di contenuti pornografici e non tollereranno violazioni dei diritti legali dei minori. Ai minori di 16 anni è vietata la trasmissione in diretta su piattaforme video brevi. Inoltre, tutte le piattaforme di social media sono obbligate a rimuovere i cartoni animati e i video di animazione che diffondono "violenza, terrore e altri contenuti inappropriati". (Cip)