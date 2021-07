Ue: commissario Reynders, importante avere quadro giuridico adeguato per affrontare situazioni crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante avere un quadro giuridico adeguato per affrontare una situazione di crisi ed è fondamentale che il Parlamento possa supervisionare e confermare o meno le misure del governo. Lo ha affermato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, in un'intervista al quotidiano "El Mundo" nel commentare la sentenza della Corte costituzionale spagnola che la scorsa settimana ha ritenuto incostituzionale il decreto dello Stato di emergenza che imponeva l'obbligo di dimora per tutti i cittadini per arginare la pandemia del coronavirus. A questo proposito il commissario ha citato l'esempio del Belgio che sta legiferando in materia dopo che la Corte suprema aveva stabilito che le leggi invocate per imporre l'obbligo di dimora non erano appropriate. In riferimento al mancato rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura in Spagna, Reynders ha dichiarato di "comprendere" le difficoltà politiche nel raggiungere certe maggioranze, ma è la Spagna deve continuare a lavorare su questa riforma che "migliorerà la percezione della politicizzazione del potere giudiziario e della mancanza di indipendenza dei tribunali tra i cittadini o le imprese". (Spm)