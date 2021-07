Rai: De Petris-Fornaro (Leu), auguri a nuova presidente Soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione di vigilanza ha ratificato la nomina di Marinella Soldi alla presidenza della Rai. Alla nuova presidente vanno i nostri migliori auguri, con l'auspicio che sappia rilanciare l'azienda in un momento particolarmente delicato, di fronte all'emergere delle nuove tecnologie e garantire il massimo pluralismo nel servizio pubblico, che è di fondamentale importanza per la democrazia italiana". Lo affermano, in una nota, i capigruppo di Leu e membri della commissione di Vigilanza sulla Rai, Loredana De Petris e Federico Fornaro. (Com)